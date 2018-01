AED-toestel aan Grote Markt 02u37 0

De stad Ronse heeft een nieuw AED-toestel aangekocht. Dat is een defibrillator die bij een hartstilstand of hartritmestoornissen door iedereen gebruikt kan worden. Het toestel geeft gesproken instructies en analyseert zelf of er een schok nodig is. Het nieuwe toestel hangt in de doorgang tussen de Grote Markt en de parking aan De Vrijheid. Aan het zwembad en sporthal 't Rosco bevestigde de stad eerder al AED-toestellen. (LDO)