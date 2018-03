Adi Steurbaut exposeert in Galerie Villa De Graeve 16 maart 2018

03u07 0

De Ronsese kunstenaar Adi Steurbaut exposeert een week lang zijn recent werk en stelt ook het boek Adiagonaal voor in de Galerie Villa De Graeve bij Peter De Smet en Angelique Denijs in Brakel.





De vernissage van de expositie met boekvoorstelling vindt plaats op zaterdag 17 maart om 19 uur. De tentoonstelling loopt daarna van zondag 18 tot 25 maart, telkens van 14 tot 18.30 uur. Adi Steurbaut zal aanwezig zijn. Wie ooit een werk van Adi Steurbaut heeft gekocht, mag in de Galerie Villa De Graeve een gratis exemplaar van Adiagonaal ophalen.





Er zullen ook enkele beelden in keramiek van Mariette Brackman te bewonderen zijn. Galerie Villa De Graeve bevindt zich aan de Spoorwegstraat 2 in Nederbrakel. (DCRB)