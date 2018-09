Achttienjarige Simon Maladry duwt PVDA-lijst “Meteen lijstduwer, dat had ik niet verwacht” Lieke D'hondt

04 september 2018

20u54 0 Ronse De Partij van de Arbeid heeft in Ronse de jongste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op haar lijst staan. Simon Maladry is achttien jaar en gaat binnenkort geschiedenis studeren. “Politiek is nu al een groot deel van mijn leven.”

Het zijn drukke tijden voor Simon Maladry. Hij heeft pas de middelbare school beëindigd, gaat binnenkort geschiedenis studeren aan de universiteit en staat als jongste kandidaat op de lijst van PVDA*PTB in Ronse. “Bovendien ben ik meteen lijstduwer”, glundert hij. “Dat had ik niet verwacht.” Die mooie plaats heeft Simon ongetwijfeld te danken aan zijn enthousiasme. “Als ik iets doe, wil ik het inderdaad meteen goed doen. Politiek is ondertussen een groot deel van mijn leven, want ik verdiep me vaak in politieke boeken. Mijn engagement komt bovendien voort uit wat ik dagelijks zie in de actualiteit. Er is veel racisme, de vluchtelingencrisis is niet opgelost en er is veel armoede, ook in Ronse. Volgens mij kan je dat enkel oplossen vanuit de politiek, want er zijn structurele veranderingen nodig.”

Sociale media

Dit jaar wil Simon vanop de dertiende en laatste plaats op de lijst zijn partij vooral bekender maken in Ronse. “We zijn nog een jonge partij, dus het is nu belangrijk om aan de mensen te tonen dat we er zijn en dat we kunnen groeien”, zegt Simon. Dat wil de jonge student doen door vooral via sociale media leeftijdsgenoten warm te maken voor de partij. “Zij voelen zich vaak niet gehoord door oudere politici, dus hopelijk kan ik hen beter bereiken. Aan de hand van een positieve boodschap wil ik de jongeren aanzetten om iets te veranderen in Ronse. Ze hoeven daarom niet allemaal in de politiek te gaan zoals ik, maar een vriendelijk woord en meer solidariteit kunnen al veel oplossen.”

“Wie weet ooit nationale politiek”

Van zijn vrienden en familie krijgt de student veel steun, maar toch heeft hij al vrienden verloren door zijn politieke engagement. “Er zijn mensen die liever niet meer met mij praten omdat ik bijvoorbeeld op sociale media opkom voor mijn mening. Maar ik kan er wel mee leven. Ik ga volledig voor mijn politiek engagement.” Met de ambitie van Simon zit het bovendien al goed. “Nu mikken we nog op één zetel in de gemeenteraad, maar wie weet lukt het me om ooit schepen te worden of zelfs in de nationale politiek te gaan”, droomt hij.