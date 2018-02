Achtste keer betrapt op rijden zonder rijbewijs 01 februari 2018

De 31-jarige L. R. uit Ronse moest gisteren voor de politierechtbank van Oudenaarde verschijnen nadat hij al voor de achtste keer betrapt werd op het sturen zonder rijbewijs. Hij was op het moment van de feiten nog maar twee dagen vrij uit de gevangenis. "Toch is er ook positief nieuws. Hij beseft nu eindelijk dat het niet kan om een voertuig zonder rijbewijs te besturen", vertelde zijn advocaat. Politierechter Pieter De Meyer achtte dat weinig geloofwaardig. Hij legde de man deze keer een geldboete van 4.000 euro en 5 jaar rijverbod op. De beklaagde moet ook alle proeven opnieuw afleggen. "Nog één keer en je vliegt terug de gevangenis in", waarschuwde de politierechter nog. "Enkel daar zijn we zeker dat je niet met de auto rondrijdt." (TVR)