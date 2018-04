Acht maanden cel voor verkeersagressie 27 april 2018

De 47-jarige Ronsenaar A.A. is in de correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot acht maanden cel en een boete van 1.200 euro omdat hij zich misdroeg in het verkeer na een discussie over ritsen.





A.A. reed op de N60 richting Oudenaarde toen het verkeer door wegenwerken op één rijvak moest. De man uit Ronse was het niet eens met de manier waarop een andere bestuurder wou invoegen en gaf gas bij. Daardoor raakten de zijspiegels van de twee wagens elkaar.





Ondanks het voorval zetten de twee bestuurders hun weg verder, maar verderop escaleerde de situatie. Beide bestuurders gingen aan de kant staan en A.A. sloeg met een voorwerp op de ruit van het slachtoffer. Vervolgens reden A.A. en het slachtoffer weg, om wat verder opnieuw halt te houden. Daar dreigde A.A. met een zakmes. Het Openbaar Ministerie tilde zwaar aan de feiten en vorderde een celstraf van acht maanden. De rechter heeft die vordering nu gevolgd. (LDO)