AARON DEMEULEMEESTER | Enige nieuwkomer in schepencollege 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE

03 januari 2019

09u24 0 Ronse De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente.

µAaron Demeulemeester (N-VA) is de enige nieuwkomer in het Ronsese schepencollege. De 29-jarige ondernemer krijgt de bevoegdheden Jeugd, Evenementen, Communicatie, Citymarketing, ICT, Inburgering en Gelijke Kansen en Dierenwelzijn.

Bent u tevreden dat u als jonge schepen niet enkel de lichte bevoegdheden hebt gekregen?

Ik wou niet met een kluitje in het riet gestuurd worden en dat is gelukkig niet gebeurd. Ik stond erop dat ik niet alleen de vanzelfsprekende bevoegdheden zou krijgen, zoals bijvoorbeeld Jeugd. Ik wou ook iets met meer maatschappelijke impact. Dat is uiteindelijk ook gelukt: ik heb een plezant, maar zwaar takenpakket gekregen.

U heeft laten weten dat u bijzonder blij bent met de bevoegdheid voor Gelijke Kansen en Inburgering. Waarom vindt u dat zo belangrijk?

Ik heb een uitgesproken mening over gelijke kansen, integratie en de discussie daarrond. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste woont mijn vader al vijftien jaar in Tunesië. Zelf kom ik ook uit een heel divers milieu en ik ben lid van een partij die straffe uitspraken doet rond immigratie en integratie. Daarom vond ik het belangrijk dat die bevoegdheid bij een N-VA'er terechtkwam, maar dan wel bij iemand die een meer gematigde toon aanslaat in de discussie. In onze afdeling zitten veel mensen wat dat betreft op mijn golflengte. We zijn lang niet allemaal een kopie van de stoere Theo Francken.

Welke specifieke zaken wilt u binnen uw bevoegdheden de komende zes jaar aanpakken?

Als schepen van Dierenwelzijn wil ik de paardjes op de kermis afschaffen. Daarnaast zijn er ook heel eenvoudige maatregelen die de dierenliefhebbers in Ronse veel plezier zullen doen, zoals een hondenlosloopweide aanleggen of paaltjes voor poepzakjes voorzien in de straten.

Op gebied van citymarketing wil ik een city app maken om de dienstverlening en het stadsbestuur op een moderne manier dichter bij de inwoners te brengen. Ik wil ook bekijken of we met Europese subsidies wifi-spots kunnen maken in de stad.

Voor de jeugd zal het zaak zijn om hen een nieuwe plek te geven. Er zijn al pistes die bekeken kunnen worden, zoals de herbestemming van het zwembad.

