Aanmeldingsprocedure voor basisscholen start op 1 maart Lieke D'hondt

15 februari 2019

15u46 0 Ronse Ouders van kinderen die in het schooljaar 2019-2020 voor het eerst naar school gaan in Ronse, duiden 29 maart best met stip aan in hun agenda. Dat is de deadline om de kinderen via de centrale aanmeldingsprocedure in te schrijven.

Vanaf 1 maart tot 29 maart kunnen de ouders van kleuters geboren in 2017 of kinderen van 3 tot 12 jaar die naar een nieuwe basisschool gaan, terecht op de centrale inschrijvingswebsite. In april krijgen de ouders dan een uitnodiging om hun kind effectief in te schrijven in de toegewezen school. “Bij de inschrijving hoeven de ouders zich niet te haasten. Wie zich eerst aanmeldt, heeft geen voorrang op wie later aanmeldt in maart”, laat de bevoegde dienst weten.

Wie zich in maart niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in juni. Dan kan het wel zijn dat bepaalde leerjaren in bepaalde scholen al vol zitten.