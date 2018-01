Aanmelden voor basisscholen vanaf februari 19 januari 2018

02u46 0 Ronse In Ronse start op donderdag 1 februari de centrale aanmeldingsprocedure voor Nederlandstalige basisscholen.

Vanaf dan hebben ouders van kleuters geboren in 2016, of van kinderen die van basisschool zullen veranderen, tot woensdag 28 februari de tijd om hun kind in te schrijven in een basisschool. Op de centrale website kunnen de ouders een school kiezen, waarna ze in maart een uitnodiging krijgen om hun kind effectief in te schrijven op de toegewezen school. Wie zich niet aanmeldt op de website, zal moeten wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in mei. Aanmelden kan op de website ronse.aanmelden.in. (LDO)