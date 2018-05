82 kilometer per uur in bebouwde kom 04 mei 2018

03u07 0

Bij een snelheidscontrole gisterenvoormiddag ter hoogte van de Klijpeschool in Ronse reden 34 van de 564 gecontroleerde voertuigen (zes procent) sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur.





De hoogst gemeten snelheid bedroeg 82 kilometer per uur. Ook 3 van de 63 gecontroleerde vrachtwagens reden te snel.





(DCRB)