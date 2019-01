8.936,78 euro subsidie voor verlichting langs fietssnelweg Lieke D'hondt

16 januari 2019

11u52 0 Ronse Ronse krijgt voor de installatie van verlichting langs de fietssnelweg F421 ter hoogte van het station een subsidie van 8.936,78 euro van de provincie Oost-Vlaanderen.

De F421 moet op termijn Ronse doorkruisen van oost naar west. Fietsers zullen via de fietssnelweg naar Ellezelles, Flobecq, Lessines en Geraardsbergen kunnen rijden. In de westelijke richting moet de fietsroute via Mont-de-L’Enclus naar Avelgem lopen. Met de subsidie van de provincie kan Ronse verlichting laten plaatsen vanaf de parking van het station tot en met de fietsenstalling.