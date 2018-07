74 bestuurders geflitst 31 juli 2018

De Ronsese politie voerde afgelopen zaterdag snelheidscontroles uit op verschillende plaatsen in de stad. Daarbij werden 74 voertuigen geflitst, goed voor 14 procent van de gecontroleerde voertuigen. Uitschieter op de Zandstraat was een chauffeur die 136 kilometer per uur reed, terwijl er maar 70 is toegelaten. Nog vier andere bestuurders reden er sneller dan 100 per uur. Op de Doorniksesteenweg, waar eveneens maar 70 per uur is toegelaten, werden 33 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid daar was 123 kilometer per uur. Tot slot werden ook op verschillende plaatsen op de Ninoofsesteenweg controles uitgevoerd. Ook daar liepen heel wat bestuurders tegen de lamp, waaronder een chauffeur die 140 per uur reed. Dat is maar liefst 50 kilometer per uur sneller dan de maximum toegelaten snelheid daar. (TVR)