65.702,40 euro subsidie van Oost-Vlaanderen voor aanleg fietspad Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat Lieke D'hondt

12 april 2019

De provincie Oost-Vlaanderen telt 65.702,40 euro neer voor de aanleg van het fietspad dat in het verlengde van de Beekstraat via de Savooistraat tot aan de Drieborrebeekstraat zal lopen. De fietsroute verbindt het centrum van de stad met het Muziekbos. Voor de verlichting langs het fietspad krijgt de stad een subsidie van 8.359,71 euro. De totale kostprijs van het project bedraagt 172.067,40 euro. Vanaf donderdag 2 mei begint de aannemer aan de werken. Veertig werkdagen later zou het fietspad klaar moeten zijn.