63 per uur in zone 30: acht dagen rijverbod 22 juni 2018

De 19-jarige M. B. uit Ronse moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij met 63 kilometer per uur geflitst werd in de zone 30 in Ronse. "Ik was op weg naar mijn werk en wat gehaast", vertelde de jongeman.





De politierechter legde hem een geldboete van 280 euro en 8 dagen rijverbod op. Daarnaast moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Dit omdat hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte. (TVR)