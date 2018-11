63 kilometer per uur in zone dertig: boete en acht dagen rijbewijs kwijt LDO

19u07 0 Ronse P.C. uit Saint-Sauveur moet zijn rijbewijs acht dagen inleveren. Hij werd geflitst toen hij in Ronse 63 kilometer per uur reed in een zone dertig.

De man kwam zichzelf verdedigen in de politierechtbank in Oudenaarde. “Als je dertig kilometer per uur rijdt in een zone dertig, begint iedereen achter je te claxonneren”, zei hij. “Bovendien drink ik niet en heb ik nog geen ongevallen veroorzaakt, ondanks het feit dat ik veel kilometers afleg.” De politierechter tilde zwaar aan het strafblad van de man, waar al 11 veroordelingen op staan. Daar komt nu nog een twaalfde bij. De 58-jarige man moet een boete van vierhonderd euro betalen en zijn rijbewijs acht dagen inleveren.