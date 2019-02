52 kilometer per uur te snel: bestuurder moet rijbewijs twintig dagen inleveren LDO

13u37 0 Ronse Een 38-jarige man uit Ellezelles heeft in de politierechtbank in Oudenaarde mogen uitleggen hoe het komt dat hij met 122 kilometer per uur is geflitst op de weg tussen Ellezelles en Ronse.

De snelheid was op dat stuk van de weg beperkt tot zeventig kilometer per uur, waardoor de bestuurder maar liefst 52 kilometer per uur te snel reed. “Ik was gehaast en besefte niet dat ik zo snel reed”, verklaarde de man zijn rijgedrag. “Ik ben erg beschaamd, want ik rij zo’n 60.000 kilometer per jaar en bega zelden een overtreding.”

De politierechter heeft de man nu veroordeeld tot een boete van 440 euro en een rijverbod van twintig dagen. Omdat de man veel de baan op moet voor zijn werk, geldt het rijverbod enkel in het weekend en op feestdagen.