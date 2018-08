51.757 euro subsidie voor IJsmolenhoeve 18 augustus 2018

De IJsmolenhoeve in Ronse heeft 51.757 euro subsidie gekregen van de Vlaamse minister van Toerisme Ben Weyts.





In de Ijsmolenhoeve kan je onder meer terecht voor outdoor activiteiten en avonturenkampen. Met de subsidie heeft het verblijf aan de Kanarieberg een nieuwe speeltuin aangelegd en een brandcentrale geïnstalleerd in de nieuwe overnachtingsplaatsen. (LDO)