5.500 euro subsidie voor vzw Vleugels van Hoop 07 april 2018

02u46 0

Vzw Vleugels van Hoop uit Ronse krijgt 5.500 euro subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen. Het geld gaat naar het project 'Cimpunda Congo' dat Congolese kind-moeders een opleiding snit en naad geeft zodat ze kunnen gaan werken en zichzelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien.





"Veel meisjes raken zwanger na seksueel geweld en worden dan aan hun lot overgelaten. Om te overleven belanden ze in de prostitutie, met alle gevaren van dien. Met dit project verhogen we hun overlevingskansen", weten ze bij Vleugels van Hoop. Met hun steun aan het project helpt de vzw vijftig meisjes en hun baby's. (LDO)