40 maanden cel voor jonge overvaller Carrefour Express 02 juni 2018

02u42 0

De 19-jarige S.B. is in de correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot 800 euro boete en 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. De jonge Ronsenaar overviel samen met twee nog onbekende daders de Carrefour Express in Oudenaarde op 10 december 2017. De drie wachtten tot een jobstudente naar buiten kwam om een emmer water leeg te gieten en drongen vervolgens de winkel binnen. Daar zetten ze een wapen tegen het hoofd van de zaakvoerster en dwongen haar de kluis en de kassa leeg te maken. De drie overvallers konden ontsnappen met hun buit, maar de slachtoffers herkenden één van hen aan zijn stem omdat hij voordien als jobstudent had gewerkt in het warenhuis. Wie zijn mededaders waren, weet hij naar eigen zeggen niet omdat hij ze pas de avond voordien leerde kennen in het Citadelpark in Gent. De Ronsenaar werd gisteren als enige veroordeeld. (LDO)