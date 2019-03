33-jarige vrouw riskeert werkstraf voor diefstal in C&A Lieke D'hondt

16u56 0 Ronse Een 33-jarige vrouw uit Aalst die in klerenwinkel C&A in Ronse ging lopen met een zak vol kleren, riskeert een werkstraf van 80 uur en een boete van 400 euro. De vrouw geeft in de rechtbank toe te kampen met kleptomanie.

Na twee minnelijke schikkingen voor diefstallen in andere winkels, heeft A.C. zich toch in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. De vrouw stapte zonder te betalen de C&A in Ronse buiten en zette het op een lopen. Eerst beweerde ze nog dat ze wel degelijk cash had betaald, maar dat bleek niet het geval. “Na lange gesprekken met mijn cliënte en haar vader, zijn we tot de vaststelling gekomen dat er een dieperliggend probleem is. Er is wellicht sprake van kleptomanie. Ze had de spullen die ze heeft gestolen niet eens nodig”, legt haar advocaat uit. Hij vraagt aan de rechter zijn cliënte schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 29 april.