24-jarige scheurt met 161 km/uur over N60 24 mei 2018

Met 161 km/uur over de N60 tussen Ronse en Oudenaarde scheuren. Voor die feiten moest een 24-jarige Ronsenaar zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden. "Ik weet maar al te goed dat er maar 90 km/uur is toegelaten", vertelde de man. "Ik was een voertuig aan het inhalen en het is wat uit de hand gelopen. Mijn rijstijl is intussen wel al veel veranderd. Ik rij nu veel rustiger." De politierechter legde hem een geldboete van 600 euro op, maar daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij. Daarnaast moet hij ook anderhalve maand zijn rijbewijs inleveren. (TVR)