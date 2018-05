19-jarige pleegt gewapende overval op Carrefour 19 mei 2018

02u39 1 Ronse Een Ronsenaar van amper 19 jaar heeft zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een gewapende overval op een Carrefour in Oudenaarde in december 2017.

De man uit Ronse trok met twee voor het gerecht onbekende mededaders naar de Carrefour in Oudenaarde. Daar bedreigde het trio de zaakvoerster met een vuurwapen en dwongen haar de kassa en de kluis leeg te maken. Omdat het openen van de kluis volgens hem te lang duurde, sloeg de man uit Ronse de zaakvoerster in elkaar.





Herkend door slachtoffer

De overvallers konden vervolgens ontsnappen met de buit, maar één van hen werd herkend door het slachtoffer, omdat hij eerder in de winkel had gewerkt als jobstudent. Van de andere daders is tot op vandaag geen spoor. De beklaagde houdt vol dat hij niet weet wie de andere daders zijn, omdat hij ze pas de avond voordien leerde kennen in het Citadelpark in Gent.





De jongeman riskeert een celstraf van 37 maanden. Op 1 juni weten we hoe de rechter oordeelt. (LDO)