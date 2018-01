18de veroordeling, eerste keer zelf voor rechter 02u53 0

De 24-jarige B. B. uit Ronse is gisteren al voor de 18de keer veroordeeld. Deze keer stond hij terecht omdat hij achter het stuur werd betrapt op het moment dat zijn rijbewijs was ingetrokken na een vorige veroordeling. De jonge vader van 4 kinderen deed gisteren voor het eerst de moeite om zelf naar de rechtbank te komen. De voorbije 17 keer stuurde hij telkens zijn kat. "Dat is dan ook het enige positieve aspect", merkte politierechter Pieter De Meyer op. Hij legde de man ditmaal 6 maanden gevangenisstraf, een geldboete van 2.000 en 9 maanden rijverbod op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)