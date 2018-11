18,5 meter hoge kerstboom op Grote Markt Ronse Koppel bracht boom 35 jaar geleden in klein zakje mee uit Ardennen Lieke D'hondt

30 november 2018

18u27 0 Ronse Met dank aan Ronsenaars Chantal Vanhaelewijn en Luc De Vos kan de kerstsfeer beginnen in Ronse. Zij schonken de kerstboom die sinds vrijdag op de Grote Markt prijkt.

De kerstboom meet dit jaar 18,5 meter en weegt meer dan vier ton. Het was dan ook een heel karwei om de boom uit de tuin van het koppel te halen en naar de Grote Markt te brengen. Met een kraan werd hij over het huis van Chantal en Luc gehesen. “We zijn fier dat onze boom nu op de Grote Markt staat”, vertelt Chantal. “Zo’n 35 jaar geleden hebben we hem in een klein zakje meegebracht uit de Ardennen.”

Versiering

Nu de kerstboom stevig recht staat, is het enkel nog een kwestie van decoratie. Maandag worden de eerste versieringen aangebracht.