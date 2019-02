160 snelheidsboetes op Verkeersveilige Dag in Ronse met barslechte cijfers voor Berchemsesteenweg en Zandstraat Ronny De Coster

28 februari 2019

09u51 0 Ronse Maar liefst 160 chauffeurs zijn tijdens de Verkeersveilige Dag in Ronse betrapt op te snel rijden. Vooral op de Berchemsesteenweg, in de Zandstraat, op de Doorniksesteenweg en Sde teenweg op Leuze verloren automobilisten de snelheidsmeter uit het oog. Tot 15% ging over de limiet.

Zeventig kilometer per uur is de maximaal toegelaten snelheid op de Berchemsesteenweg. 20 van de 134 auto’s die er aan de politiecontrole passeerden, deden dat te snel. Dat is maar liefst 15%. Met 9 snelheidsovertredingen op 70 gecontroleerde auto’s (12,8%) scoort ook de Zandstraat heel slecht.

Eén op tien

Op de Doorniksesteenweg, waar 70 kilometer per uur de limiet is, reed de “recordhouder” 109 kilometer per uur. Op deze invalsweg ging ruim een tiende van de bestuurders wegens overdreven snelheid op de bon, net als op de Leuzesesteenweg: daar zijn 58 van de 550 geflitst. Eén chauffeur raasde zelfs met 91 kilometer per uur door de bebouwde kom.

160 boetes

Opmerkelijk: er waren amper overtredingen op de Elzeelsesteenweg (8 chauffeurs op 635) en de Ninoofsesteenweg (4 op 484). En met 4% overtreders scoort de Kruisstraat gemiddeld.

In totaal heeft de politie 2.999 voertuigen gecontroleerd en 160 processen-verbaal opgesteld (5,3%).