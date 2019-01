10.000 mensen volgen avondstoet Bommels: “En nu op naar de zeventigste editie” Lieke D'hondt

06 januari 2019

16u40 0 Ronse De Bommels hebben dit weekend opnieuw Ronse ingepalmd. Koningspaar Christophe Bekers en Caitlynn Maugendre kregen de sleutel van de stad uit handen van burgemeester Luc Dupont (CD&V) en leidden Ronse in een weekend vol muziek, dans en zottigheid.

Het Bommelweekend stond opnieuw bol van de tradities en begon al met de ochtendstoet op zaterdag. Daarna namen koning Christophe en koningin Caitlynn de stad officieel over en barstte het feest in alle hevigheid los. ’s Avonds volgde al een eerste hoogtepunt: de avondstoet. De bommelverenigingen werkten wekenlang aan hun praalwagens, outfits en danspasjes om in stoet door Ronse te trekken. Het publiek, naar schatting 10.000 mensen, stond rijen dik langs het parcours. Ze genoten van de muziek, snoep en gadgets die te rapen vielen in de stoet en de creaties van de bommelverenigingen.

Ze zagen onder andere hoe De Renteniers een stukje Egypte naar Ronse brachten, De Banditotjies supporterden voor de Rode Duivels, De Clochardkies zich in boksoutfit hulden en Frivool de culinaire toer opging. De Clubmannekes en De Bollekies speelden dan weer in op de actualiteit. Zij verkleedden zich als nonnen en pasten zo perfect bij de gloednieuwe Sint-Hermesbasiliek.

Delegatie uit Kleve

Dit jaar kregen de Bommels ook internationaal bezoek. Prins Tobias, de Prins Carnaval van de Duitse zusterstad Kleve, kwam mee feesten. “De aanwezigheid van de delegatie van Kleve is een meerwaarde voor de stad en voor de Bommels”, zegt schepen van de Bommels Ignace Michaux (CD&V). “We hebben al meer dan vijftig jaar een jumelage met Kleve, dus het is belangrijk om die band warm te houden. Bovendien is de jumelage ontstaan rond de Fiertel en de verering van Sint-Hermes, maar nu komt daar ook nog het carnaval bij. We zijn dan ook blij dat Prins Tobias tijd heeft kunnen vrijmaken om de Bommels mee te maken. Bovendien zijn er ook inwoners van Kleve met de bus en met de auto naar Ronse gekomen voor de Bommels. Zij maken er een weekend van, dus dat is ook goed voor de lokale economie.”

Feest voor iedereen

De organisatoren deden hun best om alle Ronsenaars bij het feest te betrekken. “De Bommelfeesten zijn er echt voor iedereen”, legt schepen Michaux uit. “Als de mensen niet naar de Bommels kunnen komen, komen de Bommels naar hen. We gaan langs op de afdeling pediatrie van het ziekenhuis en we brengen de senioren in de rusthuizen een bezoek.” Wie echt niets van de Bommels wilde missen, kon zelfs de belangrijkste momenten live volgen op Facebook.

Z eventigste editie

Michaux benadrukt dat de Bommels opnieuw zonder incidenten zijn verlopen. “Het bewijs dat we in Ronse niet alleen feesten in stijl, we doen dat ook in alle veiligheid. We kijken dan ook al uit naar volgend jaar, naar de zeventigste editie van de Bommels. Die wordt beslist nog groter en spectaculairder.”

Maar eerst toch nog even feesten in 2019: op Zotte Maandag kunnen de Bommels nog terecht in zaal COC voor het Zotte Maandagbal. Er zijn optredens van Kate Lane, Johan Veugelers en Willy Sommers. Om 23 uur wordt op de Grote Markt de Bommelspop verbrand, het teken voor de feestvierders om nog één keer de cafés in te duiken en een mooi einde te breien aan de Bommelsfeesten van 2019.