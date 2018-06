"Wil beste bokscentrum in België openen" BOKSER ILIAS ACHERGUI STEEKT AMBITIE NIET ONDER STOELEN OF BANKEN LIEKE D'HONDT

12 juni 2018

02u53 0 Ronse Ilias Achergui, het is een naam om te onthouden. De 24-jarige Ronsenaar scheert niet alleen hoge toppen met een Belgische titel in het Engels boksen, hij heeft ook grote plannen voor de sport in Ronse.

Het is duidelijk dat Ilias Achergui een Ronsenaar is met ambitie. Een week geleden kampte hij met succes om de Belgische titel in het Engels boksen bij de middengewichten, hij droomt van de titel in de Benelux en Europa en zijn coaches zien hem binnen dit en tien jaar wereldkampioen worden. De 24-jarige Ronsenaar met Marokkaanse roots combineert zijn professionele bokscarrière bovendien met een deeltijdse job in de verzekeringssector, maar daar stop het niet. Hij heeft nu al een plan klaar voor een carrière na de sport. "Ik wil het beste Belgische bokscentrum openen in Ronse", zegt hij. "Momenteel is het aanbod op vlak van Engelse boks in Ronse erg beperkt en daar wil ik verandering in brengen. Zelf heb ik getraind in zowat alle clubs in België, dus ik weet wat ik moet doen om de beste te worden. Ik heb ook al een internationaal diploma van coach behaald toen ik op trainingsstage was in China. Onder andere dat zal mijn trainingscentrum uniek maken." In zijn instituut zal Achergui ook samenwerken met verschillende specialisten zoals voedingscoaches, fysieke coaches en kinesisten. "Ik wil een centrum creëren waar de leden in tegenstelling tot een traditionele boksclub meer doen dan boksen alleen. Ze zullen op alle vlakken ondersteuning krijgen, net zoals ik nu begeleiding krijg van mijn coaches."





De oprichting van een bokscentrum in Ronse is volgens Achergui belangrijk om verschillende redenen. Zo kan het nieuwe kansen geven aan de jeugd. "Zelf boks ik sinds ik tien jaar ben. Het heeft mij mee gevormd tot wie ik nu ben en mijn hele leven draait er nu rond. Dankzij de sport heb ik mogen reizen, heb ik mensen leren kennen, ben ik in contact gekomen met verschillende meningen en heb ik geleerd om problemen op te lossen als ze zich stellen. Dat zijn allemaal zaken die voor jonge mensen belangrijk zijn, maar natuurlijk zijn alle leeftijden welkom. Of je nu zes of tachtig jaar bent, het is nooit te laat om te leren boksen." Daarnaast is het voor Achergui ook belangrijk om met zijn project een aantal misverstanden over de sport uit de wereld te helpen. "Veel mensen denken dat boksen niet goed is voor het lichaam of dat het alleen maar draait om slagen uitdelen. Dat is niet zo. Bij Engels boksen moet je je hoofd erbij houden. Eigenlijk is het een beetje zoals schaken. Als je niet nadenkt, ben je op voorhand verloren." Op de opening van Acherguis bokscentrum, is het wellicht nog een aantal jaar wachten, maar wie de bokser binnenkort al eens aan het werk wil zien, kan dat in 't Rosco in Ronse op 13 oktober.