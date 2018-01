"We willen nog geen afscheid nemen" 02u49 0 Foto Ronny De Coster De meest fanatieke Bommels hebben het carnavalsweekend, dat eigenlijk maandag al eindigde, afgesloten in café Monico. Ronse De meest fanatieke Bommels hebben het carnavalsweekend afgesloten in café Monico in Ronse. Hoewel de nacht en ochtend al lang voorbij waren, bleven de Bommels feesten, drinken en de polonaise dansen.

Met uitgelopen schmink, verkleedkleren die al wat scheef hingen en met heel wat alcohol in hun lijf konden enkele fanatiekelingen niet genoeg krijgen van de Bommels. Die eindigden eigenlijk maandag al, maar ook dinsdag werd er nog duchtig gefeest. "We willen er nog geen afscheid van nemen, want dan moeten we weer een jaar wachten op de volgende editie", zei Tijl Duplessis. "Daarom komen we naar café Monico om nog even verder te feesten. Dat is een traditie en die moeten we in ere houden." (LDO)