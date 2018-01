"Wachten op bouw huis dat al af moest zijn" AANLEG STADSTUIN OP SCHEMA VOLGENS PROJECTONTWIKKELAAR RONNY DE COSTER

02u37 0 Foto Ronny De Coster Vincent Honorez aan zijn bouwgrond, waar nog niet begonnen is met de bouw van zijn huis. Ronse Het loopt stroef met de bouw van woningen in de Stadstuin", beweert Ronsenaar Vincent Honorez. Hij kocht in december 2016 een woning op plan. "Dat huis moest er al staan, maar mijn bouwgrond blijft onaangeroerd", foetert de man. "Wij zitten perfect op schema: in de zomer van 2019 zijn de betrokken woning en ook 25 andere klaar. Wij hebben nooit iets anders beloofd", verwerpt projectontwikkelaar Kurt De Coster de kritiek.

Vincent Honorez tekende in december van 2016 een contract met de bouwfirma Avaronne uit Kortrijk, die in een privaat-publieke samenwerking met de stad Ronse de Stadstuin ontwikkelt tot een woonproject met huizen en appartementen. Alles samen komen op deze site driehonderd woningen. 110 ervan zijn al gerealiseerd.





De volgende stap is de bouw van 26 zogenaamde schakelwoningen: huizen die per 3, 4 of 5 aaneen gebouwd zijn. Het is in dat deelproject dat Vincent Honorez een huis heeft gekocht. "Toen we de overeenkomst ondertekenden, werd ons gezegd dat de bouw van die 26 woningen al na de feestdagen, dus in januari 2017 zou beginnen. Toen er in maart nog altijd geen beweging was, vroeg ik daarover uitleg. Het antwoord was toen dat men pas zou starten als alle 26 woningen waren verkocht. In mei hebben we de notariële akte getekend en werd me verzekerd dat de kraan er al stond. Ik ging kijken en helaas: de kraan stond er helemaal niét."





Ruis in communicatie

Sindsdien zit er volgens de koper heel veel ruis in de communicatie met de bouwontwikkelaar. "Mails en telefoontjes blijven onbeantwoord. Tot mijn grote verbazing zijn er toch werkzaamheden gestart, maar dan helemaal aan de andere kant van het terrein. De aannemer is begonnen met het gieten van de funderingen van de woningen aan de straatkant. Dat is vermoedelijk uit commerciële overwegingen: om de verdere verkoop aan te moedigen, wil men tonen dat de bouw volop bezig is. Maar ik ben wel nummer 26 in die rij: ze gaan dus eerste die andere 25 huizen bouwen, terwijl ik wel de eerste was die een verkoopovereenkomst heeft getekend. Dat was niet de afspraak: mijn huis moest er in december al staan en ze zijn er nog niet eens aan begonnen", windt Honorez zich op.





"Wij wonen met ons gezin in huis, waarvoor we nu uiteraard nog huurgeld betalen. Daarbovenop betalen we aan onze bank ook elke maand een commissie van 350 euro, omdat wij het geld van onze lening niet opnemen. We worden dus eigenlijk gestraft, omdat de bouwfirma ons aan het lijntje houdt", aldus Honorez.





Klaar zomer 2019

Kurt De Coster, projectcoördinator bij de firma Avaronne, ontkent dat er problemen zijn bij de bouw van de Stadstuin. "Wij zitten helemaal op schema, zowel wat de verkoop als de bouw betreft. Wij hebben helemaal niet beloofd dat die woningen eind 2017 zouden afgewerkt zijn. Dat kan ook niet. We zijn nu inderdaad gestart met het gieten van de plateaus en begonnen om technische redenen aan de straatkant. Ook bij de eigenlijke bouw van de woningen zijn het technische aspecten die mee de volgorde bepalen. Het gaat om huizen die in groepen aan elkaar zijn gebouwd. Dan is het nogal logisch, dat we die telkens per drie, vier of vijf tegelijk bouwen. Anders zouden we niet efficiënt werken", legt De Coster uit.





"De werken zijn gestart, de bouw duurt zeker een jaar. In de zomer van 2019 zullen die 26 huizen instapklaar zijn. Wij hebben nooit iets anders beweerd", maakt de projectcoördinator zich sterk.