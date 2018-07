"Veganisme is niet alleen voor geitenwollensokken" WORLD SOLUTION FOOD LANCEERT VEGETARISCHE BITTERBALLEN LIEKE D'HONDT

19 juli 2018

02u30 1 Ronse Liesbet Minne uit Ronse is een vrouw met een missie. Met haar jong bedrijf World Solution Food (WSF) wil ze consumenten overtuigen om hun eetgewoontes te veranderen en minder vlees te eten. "Ik wil mensen inspireren en bewijzen dat anders eten ook lekker en gezond kan zijn."

World Solution Food van Liesbet Minne heeft recent de LIZZY Bitterballen gelanceerd. Een nieuw product dat ontstond vanuit de overtuiging dat het tijd is om onze gewoontes te veranderen en anders te eten. "Ik geef regelmatig lezingen over duurzaamheid, de klimaatopwarming en de impact van het Westerse consumptiepatroon op de natuur. Ik wil mensen zo inspireren om anders te gaan eten, om minder vlees te consumeren en op zoek te gaan naar alternatieven", legt Liesbet uit. "Tijdens die lezingen voel ik vaak dat er nogal sceptisch wordt gekeken naar een veganistische levensstijl of alternatieven voor vlees. De meeste mensen associëren veganisme nog steeds met geitenwollensokken en een hippiecultuur, maar dat is het niet. In de toekomst zullen we allemaal op zoek moeten naar alternatieven voor vlees."





De impact van de lezingen bleek eerder beperkt en gedreven door de reacties van haar luisteraars en de drang om daadwerkelijk iets te veranderen, besloot Liesbet om zelf een product op de markt te brengen dat duurzaam en lekker is. Ze richtte World Solution Food op en lanceert nu haar eerste product: de LIZZY Bitterballen. De snack is verkrijgbaar in zes smaken: pompoen, biet, wortel, knolselder, spinazie en zoete aardappel. "De bitterballen zijn volledig biologisch, gezond en ideaal als aperitiefhapje, snack of in een slaatje", vertelt Liesbet. "Ze zijn mooi van textuur en hebben de kleur van de groente die erin zit. Dat allemaal zonder toegevoegde kleurstoffen of additieven. Wat ze ook bijzonder maakt, is dat je ze zowel in de friteuse, in de oven als in de airfryer kan klaarmaken. De laatste twee mogelijkheden zijn natuurlijk gezonder."





Nog niet verkrijgbaar in België

In de toekomst wil Liesbet Minne nog meer producten lanceren. "Als vegetariër merk ik dat de keuze in de supermarkt vaak beperkt is en dat niet alle producten op punt staan qua smaak. Het mag dus allemaal wat uitgebreider. Het is ons doel om een volledig gamma in de markt te zetten met biologische producten. We zijn al bezig met het ontwikkelen van een vegan hamburger."





Voor de verdeling van de LIZZY Bitterballen werkt WSF samen met UDEA in Nederland. "Zij gaan de bitterballen verdelen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In België zijn de bitterballen nog niet verkrijgbaar, want we zijn nog op zoek naar een geschikte partner om de snacks hier op de markt te brengen."