“Twee bouwtorens van drie verdiepingen? Niet in onze tuin!” Al meer dan honderd bezwaarschriften tegen bouwaanvraag voor appartementsblokken aan Sint-Ambrosiusstraat Ronny De Coster en Lieke D'Hondt

22 november 2018

19u35

Een vergunningsaanvraag voor de bouw van twee woonblokken aan de Sint-Ambrosiusstaat in Ronse doet in de buurt fel protest opsteken. "Die twee bouwtorens zouden komen in de tuin van een bestaand appartementsgebouw en tegen enkele serviceflats. Wie in de flats woont, is zijn privacy kwijt en de serviceflats komen letterlijk in de schaduw van die twee torens. We zijn hier toch niet in Manhattan! De stad moet dit project verbieden", wil het actiecomité.

De Harelbeekse projectontwikkelaar 2 Build your Future heeft bij het stadsbestuur van Ronse een bouwvergunningaanvraag ingediend om 22 appartementen op te trekken langs de Sint-Ambrosiusstraat. De woonsten zouden verdeeld worden over twee gebouwen met elk drie verdiepingen. De bouwplek ligt ingesloten tussen het bestaande appartementsgebouw Forum Sint-Ambrosius en serviceflats die aanleunen bij het Algemeen Ziekenhuis Glorieux.

Vorig jaar stond deze buurt ook al eens in rep en roer naar aanleiding van een gelijkaardig, maar nog groter bouwplan van dezelfde initiatiefnemer

Na het njet van de stad gingen de architecten weer aan de tekentafel zitten. Maar het resultaat, een afgeslankte versie van het eerst plan, bevalt de bewoners al evenmin.

Ruim honderd bezwaarschriften

“Onze argumenten zijn dezelfde”, zegt Milo Van Driessche. Samen met Marnic Declercq en Diederik Van Hamme voert hij het actiecomité aan, dat al meer dan honderd bezwaarschriften heeft verzameld.

“Dit bouwproject hoort hier helemaal niet thuis. Mensen die wonen in de residentie Forum Sint-Ambrosius zouden niet langer uitkijk hebben op een achtertuin, maar op twee hoge bouwtorens. Dat wil zeggen dat ze ook hun privacy kwijt zijn, want vanuit die nieuwe en hogere woonblokken zou er directe inkijk zijn naar de bestaande flats. Mensen die wonen in de achterliggende serviceflats, verliezen hun zonlicht en komen letterlijk in de schaduw van die twee torens”, verwoordt Van Driessche de belangrijkste bezwaren.

Contractbreuk

Volgens de actievoerders pleegt de bouwpromotor, die ook de bouwheer was van Forum Sint-Ambrosius, contractbreuk tegenover de mensen die daar een flat hebben gekocht. “In hun koopovereenkomst staat, dat de bouwfirma in de tuin nog serviceflats zou bouwen. Dat is wel heel wat anders dat twee woontorens”, merkt Van Driessche op.

Verkeers- en parkeerdruk

Tenslotte maken bewoners van de Sint-Ambrosiustraat en de omliggende Wolvestraat en Glorieuxlaan zich zorgen over de verkeerscirculatie. “Nu al is die problematisch. De buurt is nu al belast door schoolverkeer, verkeer naar en van het ziekenhuis en sluipverkeer. Ook de parkeerdruk, die nu al heel groot is, wordt er alleen maar problematischer op als hier nòg eens 22 appartementen bij komen”, vrezen de actievoeders.

“De stad moet net als bij de eerste bouwaanvraag nu ook de vergunning weigeren”, vinden ze. De stad neemt pas een standpunt in na na het openbaar onderzoek, dat afloopt op 28 november.