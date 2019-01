“Trek fietssnelweg F421 met fietstunnel of -brug door tot sporthal ’t Rosco” Lieke D'hondt

29 januari 2019

18u10 2 Ronse Lech Schelfout (Groen) wil dat de geplande fietssnelweg F421 in de oude spoorwegbedding doorgetrokken wordt naar sporthal ’t Rosco in de Leuzesesteenweg. Met een fietstunnel of fietsbrug aan de Leuzesesteenweg wil hij een veilige fietsverbinding gerealiseerd zien.

Fietssnelweg F421 zal Ronse van oost naar west doorkruisen, onder meer langs de oude spoorwegbedding aan het station. Daar ziet Groen mogelijkheden om de fietssnelweg verder uit te breiden. “Omdat nu al een stuk van de oude treinbedding wordt gebruikt, staat niets ons in de weg om het fietspad meteen door te trekken naar ’t Rosco”, zegt Lech Schelfout (Groen). “Voor het nieuwe zwembad en alle sportactiviteiten in en rond ’t Rosco vinden wij het erg belangrijk dat er vanuit het centrum van de stad een veilige fietsverbinding komt.”

Schelfout stelt voor dat de stad meteen werk maakt van een subsidiedossier. “Voor de verbinding van de spoorwegbedding naar ’t Rosco zal er een fietstunnel of fietsbrug onder of over de Leuzesesteenweg moeten komen. De Vlaamse overheid kan dat voor honderd procent subsidiëren.”

Fietsstraat

Schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V) vindt het voorstel constructief, maar wijst ook op de bestaande mogelijkheden om vanuit het centrum naar ’t Rosco te fietsen. “We hebben momenteel al een fietsstraat in de Oude Steenweg op Leuze. Dat is een veilige fietsverbinding met ’t Rosco en zal aansluiten op de nieuwe fietssnelweg. We bekijken met de bevoegde diensten momenteel hoe we die fietsstraat beter kunnen aanduiden.”