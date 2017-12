"Toen ik ziek was stond ik in de goal, nu ben ik spits" YANNIS (12) BLIKT TERUG OP 2017: ZIJN EERSTE JAAR OP DE SCHOOLBANKEN LIEKE D'HONDT

02u32 0 Ronny De Coster Teodorczyk, maak plaats voorYannis Ghistelinck. Ronse Voor het eerst sinds de eerste kleuterklas zat Yannis Ghistelinck (12) uit Ronse het afgelopen jaar bijna onafgebroken op de schoolbanken. De Bednet-kampioen heeft, na acht jaar chemotherapie, opnieuw klasgenootjes. "Naar school gaan is veel leuker dan thuis les volgen. Zelfs mijn wekelijkse snipperdag heb ik sinds september niet meer nodig", vertelt hij.

Wanneer we Yannis thuis bezoeken, komen we in een knus gezin terecht. De kerstboom staat uit, kleine zus Yliana speelt met haar poppen en Yannis helpt zijn papa Amaury met de voorbereidingen van een voetbaltoernooi. Het gaat er net zo aan toe als bij andere gezinnen. Al was dat een tijd geleden wel anders. Toen Yannis in de eerste kleuterklas zat, ontdekten de dokters een gezwel in zijn buik. Een zwaar verdict waardoor Yannis en zijn ouders werden meegezogen in een jarenlange reeks van doktersafspraken, ziekenhuisbezoeken, behandelingskuren en operaties. Acht jaar lang onderging Yannis chemotherapie. Een aanslag op zijn lichaam, waardoor hij niet voltijds naar school kon gaan.





"Om te verhinderen dat hij te veel leerachterstand zou oplopen, schakelden we Bednet in", vertelt zijn papa. Die organisatie zorgt ervoor dat kinderen die niet naar school kunnen via internet in verbinding staan met de klas. Zo kunnen ze thuis of in het ziekenhuis de les volgen. Door zijn ziekte werd Yannis de 'Bednet-kampioen'. Van het eerste tot het zesde leerjaar gebruikte hij de digitale verbinding met zijn klas. Om de drie weken kon hij even naar school, maar vaak was hij genoodzaakt om thuis te blijven.





RV

Niet meer actief

Vandaag is bij Yannis thuis geen Bednetinstallatie meer te bespeuren. Die vloog de deur uit nadat hij in november 2016 fantastisch nieuws kreeg: de tumor is niet meer actief. "Helemaal weg is de tumor niet, want dat is in Yannis zijn geval niet mogelijk", legt zijn papa uit. "Maar omdat hij steeds meer moeite had om de chemokuren te verwerken, moest er iets veranderen. Om hem een beetje te sparen kreeg hij een week extra om te recupereren tussen twee kuren, maar ook zo bleef Yannis het lastig hebben. De professor stelde daarom voor om nog één keer te proberen een stukje van het gezwel weg te halen en te testen. Toen bleek dat de tumor niet meer actief was." Muziek in de oren van Yannis, want dat betekende niet alleen dat de chemotherapie kon stoppen, hij zou binnenkort ook weer voltijds naar zijn school Sancta Maria kunnen. "Sinds januari 2017 is dat het geval. Af en toe nam hij wel nog een snipperdag om te recupereren, maar sinds september is zelfs dat niet meer nodig."





Nieuwe vrienden

Omdat de stap naar het middelbaar nog iets te groot zou zijn, besloot Yannis om het zesde leerjaar nog eens over te doen. Dat hij hierdoor niet meer bij zijn vroegere klasgenootjes zit, vindt hij niet erg. "Ik heb al veel nieuwe vrienden gemaakt in de klas", vertelt hij. "Mijn vroegere klasgenoten zie ik trouwens ook nog veel. We spreken vaak af om te spelen of samen te voetballen."





Elke dag naar school gaan betekent ook elke dag vroeg opstaan, maar dat vindt Yannis niet erg. "Het was vroeger soms leuk dat ik iets langer in bed mocht blijven liggen, maar het was toch vooral raar dat ik niet naar school kon. Nu ben ik eindelijk zoals de andere kinderen en dat is veel leuker. We kunnen elke dag samen spelen en ik moet mijn vrienden niet meer missen."





Mooie punten

Bovendien doet Yannis het heel goed op school. "Ondanks het feit dat hij door de jaren heen veel gemist heeft, haalt hij mooie punten", zegt papa Amaury fier. Als kers op de taart mocht Yannis dit jaar zelfs mee op sneeuwklassen. "In de paasvakantie gingen we met de klas skiën. Dat was heel leuk. Vooral omdat we ook veel andere activiteiten konden doen. Zo daagden de leerkrachten ons uit om op elke trede van de trap een schoen te zetten, maar het gebouw had wel vier verdiepingen", herinnert Yannis zich.





Profvoetballer

Op medisch vlak gaat het vandaag nog steeds goed met Yannis. "We moeten nog regelmatig op controle naar het UZ in Jette, maar zijn waarden zijn steeds beter", vertelt zijn papa. Yannis kan dus ook in 2018 elke dag naar school en daar kijkt hij al naar uit. "Binnenkort ga ik naar het middelbaar. Ik ben nog niet helemaal zeker wat ik ga volgen, maar ik zou graag iets met sport doen. Daar ben ik nu al veel mee bezig, want ik speel al lang voetbal. Vroeger stond ik in de goal omdat ik door mijn ziekte sneller moe was, maar nu sta ik in de spits. Wie weet word ik ooit een professionele voetballer."





Het is duidelijk dat Yannis al droomt van een mooie toekomst, maar eerst mag hij nog een weekje genieten van de kerstvakantie. Spelen op de Playstation, gaan zwemmen en feest vieren met familie en vrienden. Gewoon zoals alle kinderen van zijn leeftijd dat doen, want dat op zich maakt Yannis al dolgelukkig.