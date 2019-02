‘Tijd voor kunst’ in CC De Brouwerij Lieke D'hondt

14 februari 2019

16u27 0

Kunstenaars C.VDH, Jean Claude Breuls en Myriam Pot slaan samen met atelier Muz’Art de handen in elkaar voor de expositie ‘Tijd voor kunst’ in CC De Brouwerij in de Priesterstraat. In de expositie is er plaats voor abstracte kunst, beeldende kunst en kunstfotografie. Tijd voor kunst loopt van 23 tot 24 februari 2019, telkens van 10 tot 17 uur.