Terug naar af op gevaarlijk kruispunt

Proefopstelling aan Broeke en Kruisstraat blijkt niet ideaal Lieke D'hondt

02 december 2018

14u34 0 Ronse De proefopstelling op het kruispunt tussen Broeke en de Kruisstraat in Ronse zal opnieuw verdwijnen. “De positieve effecten wegen niet op tegen de negatieve.”

Gedurende enkele weken konden bestuurders geen gebruik maken van de voorsorteerstrook om vanuit Broeke rechtsaf te slaan naar de Kruisstraat. De proefopstelling kwam er in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer dat bevoegd is voor de gewestweg. Op die manier wilden de stad en het Vlaams Gewest de verkeerssituatie op het kruispunt veiliger maken voor fietsers. En hoewel ze daar misschien op het eerste zicht in slaagden, bleek de proefopstelling ook veel negatieve gevolgen te hebben voor het verkeer.

“Er was meer sluipverkeer in de Oudestraat en voor vrachtwagens bleek de opstelling ook niet ideaal. Ze moesten te ver uitwijken en reden bij het opdraaien zelfs deels over de twee rijvakken in de Kruisstraat”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Wouter Stockman (onafhankelijk). “Daardoor moesten auto’s die de Kruisstraat naar beneden reden, uitwijken naar het fietspad.” De proefopstelling veroorzaakte ook lange files omdat het verkeer het kruispunt minder vlot kon nemen.

Andere oplossing

Nu de proefopstelling verdwijnt, moet er gezocht worden naar een andere oplossing om het kruispunt veiliger te maken. “Het Agentschap Wegen en Verkeer zal een oplossing zoeken, maar voorlopig is het misschien beter dat fietsers afslaan in Broeke en ter hoogte van het zebrapad oversteken om daarna hun weg verder te zetten in de Kruisstraat”, stelt Stockman voor.

Ook de Fietsersbond wil dat er snel een oplossing komt voor het kruispunt. “Het is er op dit ogenblik te verwarrend, onoverzichtelijk en gevaarlijk. Elke dag zijn er talrijke conflicten tussen auto’s onderling en tussen wagens en fietsers”, zegt voorzitter Marc Bruyland. “Het gaat om een kruispunt waar duizenden wagens per dag langs komen. Fietsers moeten vaak in het midden van het kruispunt stoppen en daarna verder bergop fietsen. Dat is moeilijk. We mogen ook niet vergeten dat de Kruisstraat in feite een drukke gewestweg is, met name de N60.”

Heraanleg Broeke

De Fietsersbond hoopt dat bij de geplande heraanleg van Broeke eindelijk werk zal gemaakt worden van een veilig kruispunt. “Deze heraanleg zou het ideale moment zijn om de fietspaden in Broeke op een veilige manier te laten aansluiten op de fietspaden in de Kruisstraat.”

De Fietsersbond waardeert dat het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt veiliger probeert te maken, maar benadrukt dat het niet betrokken was bij de proefopstellingen. “We wijzen wel op de gevaren waaraan fietsers blootgesteld worden, maar het is niet aan ons om te zeggen hoe het opgelost moet worden”, besluit Bruyland.