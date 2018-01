"Stress beïnvloedde genezing kanker" VRIJGGESPROKEN EX-SCHOOLDIRECTEUR DIENT KLACHT IN TEGEN N-VA'ERS LIEKE D'HONDT

02u37 0 Ronny De Coster Eddy Desmet ondervond naar eigen zeggen veel leed door de klacht en wil eerherstel. Ronse Eddy Desmet heeft een klacht ingediend tegen enkele N-VA'ers uit Ronse. De voormalige directeur van basisschool Dr. Ovide Decroly wil een schadevergoeding en eerherstel voor het leed dat hij te verduren kreeg nadat het trio een klacht tegen hem indiende wegens laster en eerroof. In oktober van vorig jaar sprak de correctionele rechtbank van Oudenaarde hem vrij van die aanklacht.

Desmet kwam in het oog van de storm terecht toen hij in 2015 een scheldmail stuurde naar Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Daarin vergeleek hij N-VA'ers met nazi's en stelde hij dat sommigen van hen rechtstreekse erfgenamen zijn van collaborateurs. Voor hem waren ze niet meer welkom op school. Ook in de pers bleef Desmet bij zijn standpunt. Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen schorste de directeur voor de uitspraken en drie leden van N-VA Ronse dienden een klacht in wegens laster en eerroof. De correctionele rechtbank van Oudenaarde sprak Desmet vrij omdat de uitspraken niet in het openbaar gebeurden.





Ondanks de vrijspraak ondervond Desmet heel wat leed door de klacht en het proces.





Reputatie aangetast

"Zowel psychologisch als fysiek was dat een zware periode voor mijn cliënt. Hij was toen ook in behandeling tegen kanker en volgens zijn huisarts heeft de stress zijn genezingsproces op een negatieve manier beïnvloed", zegt zijn advocaat Hans Van de Cauter. Desmet wil naast een schadevergoeding en eerherstel ook een principiële bestraffing voor de politici. Na zijn vrijspraak hij zei hij al dat hij de klacht van de N-VA'ers een vorm van intimidatie vond. "Zijn reputatie is door die klacht aangetast. Er zijn nog steeds mensen die hem zien als een crimineel, terwijl hij enkel zijn mening heeft gedeeld", zegt zijn advocaat.





Nationale partij

Door een technische kwestie, één van de politici is een advocate waardoor er eerst een melding moet gemaakt worden bij de stafhouder, loopt de klacht voorlopig tegen twee van de drie lokale politici. Het kan ook zijn dat de nationale afdeling van N-VA betrokken wordt bij de klacht. "We hebben ook klacht ingediend tegen onbekenden zodat de onderzoeksrechter kan beslissen om ook de nationale partij in het onderzoek te betrekken", zegt Van de Cauter. Volgens de advocaat verscheen er namelijk een bericht op Facebook dat een link legt tussen de klacht van de politici en de nationale afdeling.





"Vreemd"

De voorzitter van N-VA Ronse Tijl Rommelaere was gisteren nog niet op de hoogte van de inhoud van de klacht en reageert voorzichtig. "Ik kan alleen zeggen dat ik het vreemd vind. Wij hebben destijds enkel klacht ingediend omdat we vonden dat de uitspraken van meneer Desmet niet door de beugel konden. Dat was niet uit leedvermaak. We zijn er ook altijd heel sereen mee omgegaan en hadden ons neergelegd bij de beslissing van de rechter."