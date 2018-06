"Stappen af van feest op verschillende pleinen" HORECA EN STAD KIEZEN VOOR ÉÉN WK-VOETBALDORP OP PARKING PARTOIS RONNY DE COSTER

12 juni 2018

02u54 0 Ronse Geen WK-schermen en -feestjes op verschillende pleinen in Ronse de komende weken. De stad centraliseert de supporters op één plek: Parking Portois. "We doen dat om organisatorische en veiligheidsredenen, en samen met de horeca", zegt Ignace Michaux, schepen van Evenementen.

Bij vroegere grote voetbalevenementen liet de stad Ronse toe dat er grote schermen stonden op de Grote en Kleine Markt, het Stationssplein en het Guissetplein.





"Dat is allemaal goed verlopen, maar het vroeg toch heel veel werk, ook voor de politie die voor de veiligheid moet instaan. Daarom kwam de idee om in de plaats van vier verschillende kleinere feesten de handen in elkaar te slaan op één centraal punt. De Parking Porois is qua ligging ook zo'n beetje een neutrale zone op vlak van horeca. Vanuit de stad hebben we het initiatief genomen om de krachten te bundelen", vertelt schepen Michaux.





Geen andere aanvragen

Het resultaat is dat twaalf horecazaken en de stad nu samenwerken om van elke WK-match van de Rode Duivels een groot voetbalfeest te maken. "We staan geen andere outdoor-evenementen toe, maar we kregen daarvoor ook geen aanvragen. Het bewijst alleen maar dat het een goede keuze was om te kiezen voor één groot voetbaldorp", gelooft Michaux





"De horeca zorgt voor drank- en eetstanden. En we gaan de hele parking ook aankleden in de sfeer van het WK. Er is ook een schminkstand. En zowel voor en na de match en ook tijdens de rust is er telkens een dj die voor de sfeer zorgt", kondigt horeca-man Lode Nachtegael aan. Het voetbaldorp is bij elke match twee uur vooraf geopend.





Sfeervak

"En we willen de toeschouwers hier ook echt het gevoel geven, dat ze echt in een voetbalstadion zitten. Daarom komt er een sfeervak. We zijn via de Facebook-pagina 'Sfeervak WK 2018 - Parking Portois' supporters aan het ronselen, die in dat sfeervak zullen plaatsnemen en die van daar de sfeer zullen maken door liedjes te zingen. Wij gaan met die groep ongeveer een uur vòòr de wedstrijd afspreken aan het station en een twintigtal minuten voor de aftrap komen we dan naar Parking Portois. Het is de bedoeling dat we met onze groep alle toeschouwers in het voetbaldrop aan het zingen en het juichen brengen", zegt Niels Sapin, bedenker van het sfeervak.





Eerste afspraak is op maandag 18 juni om 17 uur voor de wedstrijd België-Panama. Op zaterdag 23 juni om 14 uur is de wedstrijd België-Tunesië en op donderdag 28 juni is Engeland-België op het grote scherm te volgen. "En we hopen dat de Belgen dan verder geraken. Want ook de volgende wedstrijden blijven we dan uitzenden", verzekert Niels.