'Smakelijk Shoppen' in Ronse 28 februari 2018

De Unie der Handelaars organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 maart een namiddag 'Smakelijk Shoppen' in Ronse. Tussen 14 uur en 18 uur krijgen de klanten die in het stadscentrum winkelen een hapje en een drankje tijdens het shoppen. De Unie voorziet ook extra animatie en muziek in de winkelstraten. Er vallen dat weekend ook prijzen te winnen, want er is ook een tombola aan gekoppeld.





(LDO)