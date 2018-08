‘Oscar in Villa Rozerood’ troost kinderen in AZ Glorieux Redactie

28 augustus 2018

17u05 0 Ronse Villa Rozerood heeft een stapel exemplaren van ‘Oscar in Villa Rozerood’ geschonken aan de afdeling pediatrie van het AZ Glorieux in Ronse. Het boek is ontwikkeld om zieke kinderen te ondersteunen tijdens hun behandelingstraject.

Villa Rozerood is een respijthuis in De Panne, een plaats waar families met een zwaar ziek of gehandicapt kind op vakantie kunnen gaan. Op die manier kunnen de gezinnen met zorgkinderen even genieten van elkaar en de batterijen opladen onder de veilige permanentie van professionele zorgverstrekkers.

Om Villa Rozerood bekender te maken bij het grote publiek, brengt de organisatie nu het boek ‘Oscar in Villa Rozerood’ uit. Daarin kunnen de kinderen lezen over Oscar, een jongen die ongeneeslijk ziek is en dankzij Villa Rozerood toch een mooie vakantie kan meemaken met zijn mama, papa en zus. Er is ondertussen ook een Franstalige versie van het kinderboek. Dat zal Villa Rozerood binnenkort verder verspreiden in Wallonië.