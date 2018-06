"Op zorg moet je geen winst maken" SP.A HEKELT GROTE MARGE VAN RUIM VIJF MILJOEN VOOR PRIVATE PARTNER LIEKE D'HONDT

22 juni 2018

02u32 1 Ronse Mag een private zorginstelling een winstmarge hebben van meer dan vijf miljoen euro in 25 jaar tijd? Oppositiepartij sp.a vraagt het zich luidop af in Ronse. "Op de zorg moet je geen winst maken", zegt de partij.

De publieke zorgdiensten in Ronse zullen binnenkort voor het grootste deel in handen komen van de private partner Sint-Vincentius vzw. Dat is nu al het geval voor enkele diensten zoals de kinderopvang en de seniorenflats Hoge Winde. Binnenkort zal daar ook woon-zorgcentrum De Linde bijkomen en zal de private partner een volledig nieuwe zorgsite bouwen in de stad.





Oppositiepartij sp.a stoort zich bij de overdracht van de zorgdiensten onder meer aan de grote winstmarge van Sint-Vincentius. Die zou in 25 jaar tijd 5.418.025,23 euro bedragen. "Het financieel plan bij de eerdere verkooppoging in 2017 toonde nog een totaal ander beeld. De voorspelde winst was toen 3.135.076,40 euro in 25 jaar", zegt Pol Kerckhove (sp.a). Volgens OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) is de grotere winstmarge eenvoudig te verklaren. "Woon-zorgcentrum De Linde heeft ondertussen hard gewerkt aan een hogere zorgtegraad, wat wil zeggen dat er meer zorgbehoevende mensen verblijven. Daardoor krijgt De Linde meer middelen van het RIZIV. Ook de 17 extra bedden zullen meer inkomsten uit het RIZIV genereren, net als de recente indexatie van de RIZIV-toelagen. In het nieuw financieel plan zijn die extra middelen meegenomen."





Financiële buffer

Sp.a wil de extra opbrengst laten terugvloeien naar de bewoners van het woon-zorgcentrum. "Wij vinden dat je op de zorg geen winst moet maken. We vragen daarom een aanpassing van het financieel plan waarin de marges gebruikt worden om de facturen voor de bewoners te beperken en extra personeel aan te werven. Dat zal de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen", zegt Kerckhove. Geen goed idee, vindt Vandevelde. "Iedereen weet dat we binnen twintig jaar opnieuw voor investeringen in de zorg zullen staan, want niemand weet hoe het zorglandschap er dan zal uitzien. Op dat moment hebben we financiële buffers nodig. De opbrengsten zijn dus geen winsten die de privépartner in zijn zak stopt. Integendeel, het maakt investeringen mogelijk. Als er in het verleden ook financiële buffers waren aangelegd toen sp.a het voor het zeggen had, zouden we nu geen probleem hebben gehad." Toch blijft sp.a het moeilijk hebben met de privatisering van de zorg. "Het is de taak van de stad om betaalbare zorg te garanderen. Door alle publieke zorgdiensten aan een privépartner te verkopen, zullen de prijzen voor de zorgbehoevenden stijgen. De winsten zullen naar de aandeelhouders gaan en niet naar nieuwe investeringen", zegt Kerckhove. Vandevelde maakt zich sterk dat dat niet zal gebeuren omdat zowel de stad als het OCMW een regierol hebben in het bestuur van het woonzorgcentrum.