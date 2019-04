“Ontgrendel Ronse, want taalfaciliteiten zijn nefast voor de stad”: actiegroep zet met manifest faciliteiten op de politieke agenda Lieke D'hondt

05 april 2019

17u23 0 Ronse “Ontgrendel Ronse en schaf de taalfaciliteiten af”, dat is wat de actiegroep Flor Grammens vraagt aan de federale overheid. Ze willen aan de hand van een manifest de afschaffing van de taalfaciliteiten op de politieke agenda plaatsen in de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei.

Het manifest van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en het Davidsfonds Ronse, die samen de actiegroep Flor Grammens zijn, moet aan de verschillende politieke partijen duidelijk maken wat het probleem is met de taalfaciliteiten. Bekende Ronsenaars zoals gewezen gemeenteraadslid Erik Tack, voormalig televisiepresentator Donaat Deriemaeker en journalisten Alain Mouton en Geert Desmytere hebben het manifest mee ondertekend en zijn peter van de actie. “De taalfaciliteiten verhinderen dat de welvaart in Ronse kan floreren”, zegt Tijl Rommelaere als lid van de Vlaamse Volksbeweging. “Het heeft negatieve gevolgen voor de maatschappelijke situatie van de stad, zo is er in Ronse een hoge werkloosheidsgraad, veel armoede en verlaten te veel leerlingen vroegtijdig de schoolbanken.” Via de afschaffing van de taalfaciliteiten wil de actiegroep deze negatieve gevolgen wegwerken.

De initiatiefnemers benadrukken dat hun actie niet gericht is tegen het Frans of een vreemde taal op zich, maar ze willen het Nederlands als officiële taal. “Met 50 verschillende nationaliteiten in één stad is een gemeenschappelijke taal belangrijk. Het is een bindend element en creëert kansen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de samenleving.”

Federale bevoegdheid

“We hebben bij het indienen van de motie door het stadsbestuur van Ronse gemerkt dat er een politiek draagvlak is voor de afschaffing van de taalfaciliteiten, nu willen wij op onze beurt druk zetten op de politieke partijen in Brussel om er werk van te maken”, zegt Rommelaere. Die druk is nodig omdat de afschaffing van de taalfaciliteiten een federale bevoegdheid is. “Om de politici al eens aan de tand te voelen, organiseren we op 25 april om 20 uur een debat in de Christen Volksbond waar alle partijen op vertegenwoordigd zullen zijn”, kondigt Herman De Mulder van het VVB aan. Matthias Diependaele (N-VA), Barbara Pas (Vlaams Belang), Robrecht Bothuyne (CD&V), Steven De Vuyst (PVDA), Björn Rzoska (Groen), Carina Van Cauter (Open Vld) en Julien Vandenhoucke (sp.a) hebben hun aanwezigheid bevestigd.