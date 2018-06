"Ongeloofwaardig wat over ons wordt gezegd" VADER EN ZOON VEROORDEELD VOOR MENSENHANDEL EN INBREUKEN OP WELZIJNSWET LIEKE D'HONDT

30 juni 2018

02u46 0 Ronse Een vader (56) en zoon (30) zijn veroordeeld wegens mensenhandel en inbreuken op de welzijnswet. Ze kregen elk één jaar effectieve celstraf en één jaar met uitstel. Ze moeten ook boetes van 440.000 euro betalen. Het bedrijf kreeg een boete van 1.760.000 euro.

In het Ronsese afvalverwerkend bedrijf BLC Group van F.D.V. uit Wortegem-Petegem en M.D.V. uit Elzele stelden controleurs drie keer zware overtredingen op de welzijnswet vast. De arbeiders die er werkten, moesten dat volgens de arbeidsauditeur doen in slechte omstandigheden. Ze waren niet verzekerd tegen arbeidsongevallen, er was geen veiligheidsbeleid en de fysieke integriteit van de arbeiders werd niet gerespecteerd. De bedrijfsleiders hadden ook een constructie opgezet in Polen om werknemers naar België te sturen. "Dat bedrijf bleek niet meer dan een lokaal te zijn om documenten te ondertekenen, waarna de werknemers onmiddellijk naar België kwamen", schetste de arbeidsauditeur.





Weinig aan de hand

Volgens de advocaten van de twee mannen was er nochtans weinig aan de hand. Zij wezen erop dat hun cliënten in 2010 het verlieslatende afvalverwerkingsbedrijf overnamen en sindsdien heel wat maatregelen hebben genomen om het welzijn in het bedrijf te verbeteren. "In eerste instantie deden ze er alles aan om niet failliet te gaan en maatregelen rond welzijn kosten veel geld. Toch hebben ze jaar na jaar meer geïnvesteerd in welzijn", pleitte hun advocaat. M.D.V. nam tijdens het proces ook zelf het woord. "Het is onmogelijk om in één of twee jaar tijd honderd procent in orde te zijn, maar ik sta elke dag tussen de mensen op de werkvloer en ik vind het ongeloofwaardig wat hier over ons wordt gezegd. We zijn ook dagelijks bezig met de veiligheid in ons bedrijf en onze werknemers hebben ondertussen een Belgisch contract."





Naar de cel

Ook de Poolse arbeiders waren volgens de verdediging administratief in orde. "Zij keerden regelmatig terug naar Polen en kwamen daarna terug naar België. Het zijn allemaal Europeanen, dus ze konden gaan en staan waar ze willen. Als ze bleven terugkomen, zal de situatie toch niet mensonterend geweest zijn", pleitte hun advocaat. Toch oordeelde de rechtbank dat er wel degelijk overtredingen zijn gebeurd. Vader en zoon zijn daarom veroordeeld tot twee jaar cel waarvan één jaar effectief. Ze moeten ook elk een boete van 440.000 euro betalen. Het bedrijf krijgt een boete van 1.760.000 euro. "Ik kan nog niet reageren op de uitspraak, want ik heb het vonnis nog niet gezien", reageert F.D.V. "We zullen eerst samen met onze advocaten bekijken wat het vonnis precies inhoudt." De twee kunnen nog beroep aantekenen tegen de veroordeling.