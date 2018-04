"Nog vaak naar het ziekenhuis" 26 april 2018

Anny Debuysschers (68) strijd begon in 2004. Ze kreeg borstkanker en genas, maar herviel twaalf jaar later.





"Toen bleek dat de borstkanker was uitgezaaid naar mijn maag. Ze hebben mijn borst geamputeerd en een deel van mijn maag weggenomen", legt Anny uit.





De zware operaties eisten hun tol. Anny vermagerde fel en moet nog twee keer per week nachtvoeding krijgen via een sonde. "De ziekte is wel onder controle, maar toch moet ik nog vaak naar het ziekenhuis, om aan te sterken en voor controles."





Samen ontspannen

Deelnemen aan Levensloop is voor Anny belangrijk. "Voor ik herviel was ik vrijwilliger in de lotgenotengroep ToeKan, dus ik weet hoe belangrijk het is om tijd door te brengen met lotgenoten. Het is leuk dat we dit weekend samen kunnen ontspannen, want een fysieke inspanning is voor mij te moeilijk geworden." Foto DCRB (LDO)