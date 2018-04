"Na 7 jaar is gerechtigheid eindelijk geschied" EX-DIRECTEUR DE NIEUWE HAARD VRIJGESPROKEN IN BEROEP JEFFREY DUJARDIN

21 april 2018

03u07 0 Ronse De ex-directeur van de Nieuwe Haard, Freddy Cornelis (70) is gisteren in het Gentse hof van beroep vrijgesproken op basis van twijfel. De man werd eerder veroordeeld voor verduistering en valsheid in geschrifte.

Voor Cornelis zal het een bitterzoet moment zijn. De aanklachten van verduistering en valsheid in geschrifte, kostten hem in 2011 zijn job als directeur van De Nieuwe Haard in Ronse. Op dat moment stond de man al 19 jaar aan het hoofd van de sociale huisvestingsmaatschappij en zou hij over enkele maanden met pensioen gaan. In september 2011 kwam de raad van bestuur van De Nieuwe Haard in een spoedvergadering samen met maar één agendapunt: het dringende ontslag van de directeur Freddy Cornelis. Volgens intern onderzoek zou er in de kassa een tekort van minstens 5.000 euro vastgesteld zijn, wat te wijten was aan financieel gesjoemel volgens de burgemeester en voorzitter van de raad van bestuur, Luc Dupont (CD&V).





Daarnaast werd hij ervan beschuldigd jarenlang privékosten verhaald te hebben op de huisvestingsmaatschappij. De man kreeg zijn ontslag en De Nieuwe Haard diende ook een klacht in. In de correctionele rechtbank van Oudenaarde werd hij in maart 2017 schuldig verklaard voor de feiten en kreeg hij een straf van 12 maanden met uitstel en een boete van 2.750 euro. Hij bleef echter zijn onschuld uitschreeuwen. Voor Cornelis en zijn advocaten was het duidelijk: het ging over een politieke afrekening. "De burgemeester wil hem onregelmatigheden aansmeren om plaats te maken voor een politiek gezinde nieuwe bestuurder. Elk kasticketje werd om de drie maanden tot op de centiem gecontroleerd en dan komen er ineens een hele reeks aantijgingen", stelden ze. In beroep werd de mogelijke betrokkenheid van een ex-collega in vraag gesteld. Bovendien had het hof ook een tussenarrest uitgesproken, zodat er nog extra getuigen gehoord konden worden. Maar dat bleek enkel de twijfel te verhogen voor het hof, die al vraagtekens plaatste bij het onderzoek. "Het boekhoudkundig onderzoek was zeer matig, ook de getuigenissen brachten weinig nieuws", motiveerde de voorzitter bij het voorlezen van het arrest. Zeven jaar na zijn ontslag is de strijd voorbij.





Voor de advocaten van Cornelis heeft gerechtigheid geschied, "We zijn tevreden, na een lange strijd die begon in 2010, kunnen we dit hoofdstuk afsluiten en kan onze cliënt eindelijk verder", aldus Frédéric Thiebaut en Mario Van Essche.