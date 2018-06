"Misschien word ik wel burgemeester" 93-JARIGE PAUL VANDENHOECKE OUDSTE KANDIDAAT OP N-VA-LIJST LIEKE D'HONDT

04 juni 2018

02u40 0 Ronse N-VA heeft als eerste in Ronse haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Tussen de 29 uiteenlopende kandidaten springt één er meteen uit: de 93-jarige Paul Vandenhoecke. "Maar ik ga geen komedie spelen in de gemeenteraad."

In woonzorgcentrum Hogerlucht staat Paul bekend om zijn anekdotes en sappige manier van vertellen, maar ook in de rest van Ronse is hij een gekend figuur. Hij werkte als architect en hield ervan om in zijn vrije tijd op de planken te staan. Onder meer dankzij zijn rol als 'Facteur' in de Tavi-revues vergaarde hij zijn roem in Ronse. Bij N-VA staat Paul dan weer bekend om zijn scherpe politieke analyses voor Ronse, Vlaanderen en België en zijn belangstelling voor Bart De Wever. Reden genoeg om Paul voor de tweede keer op rij te verwelkomen op de lijst. "Ik heb geen seconde getwijfeld toen ze mij de vraag stelden", zegt Paul. "Het is voor mij vanzelfsprekend omdat ik een grote liefde heb voor de stad en omdat ik me als flamingant volledig kan vinden in de ideologie van N-VA. De standpunten van de partij zijn bovendien realiseerbaar, in tegenstelling tot die van Vlaams Blok of de Volksunie vroeger. Van zo'n partij zou ik nooit lid kunnen zijn, want ze dromen te veel en praten te weinig."





Met de 25e plaats op de lijst is het niet Pauls bedoeling om effectief verkozen te geraken. "Ik wil met mijn aanwezigheid aantonen dat ik in N-VA geloof, maar het is niet mijn ambitie om in de gemeenteraad zetelen. Daar spelen ze te veel komedie. Je moet altijd in lijn lopen met de partij, maar ik kan niet 'ja' zeggen als ik 'nee' bedoel."





Mooi resultaat

Al wil dat niet zeggen dat de man niet hoopt op een mooi resultaat. "Misschien geraak ik wel verkozen tot burgemeester, maar dan geef ik mijn mandaat door aan iemand anders", lacht hij. Aan de verkiezingscampagne zal Paul wel actief deelnemen. Hij zal potentiële kiezers trachten te overtuigen via zijn sappige manier van vertellen. De partij zal hem daarin ondersteunen via de digitale platformen.





Paul heeft zelfs al een concreet voorstel klaar. Hij wil ervoor zorgen dat bewoners van de woonzorgcentra in Ronse kunnen stemmen in het woonzorgcentrum. "Ik praat met mijn medebewoners nog met veel fanatisme over politiek. We willen dan ook betrokken blijven, maar onze benen willen niet meer mee. Als de stad stemhokjes zou voorzien in het rusthuis, zouden we wel zelf kunnen participeren en moeten we geen vervoer regelen of een volmacht geven aan iemand anders."





OCMW-voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) kan zich helemaal vinden in dat voorstel en gaat ermee aan de slag.