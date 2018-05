"Loop al mee sinds mijn tien jaar" FIERTELDRAGERS WILLY EN ROMAIN EN BELLENMAN GEERT VIEREN JUBILEUMJAAR LIEKE D'HONDT

17 mei 2018

02u39 0 Ronse De Ronsenaars tellen al af naar de Fiertel van 27 mei. De bedevaarders trekken dan in stoet langs de stadsgrenzen met het schrijn van Sint-Hermes. Voor Fierteldragers Willy Vanhoecke en Romain Steurbaut en bellenman Geert Cardon is 2018 een jubileumjaar.

De eerste zondag na Pinksteren staat in Ronse synoniem voor de Fiertel. Op die dag halen de bedevaarders de relieken van de heilige Hermes uit de Sint-Hermescrypte. Het schrijn dragen ze vervolgens langs de stadsgrenzen van Ronse, goed voor een voettocht van 32,6 kilometer. Op die manier willen de bedevaarders Ronse beschermen tegen de zotheid. De Fiertel is door het heuvelachtige parcours op zich een lastige onderneming, maar voor de dragers van het schrijn en de bellenmannen is de tocht nog zwaarder. De bellenman geeft met twee bellen het tempo aan waarop de dragers met het tachtig kilogram zware schrijn stappen. Romain Steurbaut en Willy Vanhoecke zijn Fierteldragers, zij dragen het schrijn al respectievelijk 55 en 45 jaar. Geert Cardon, één van de bellenmannen, geeft al 25 jaar het tempo aan.





"Ik loop de Fiertel al sinds ik tien jaar ben. Ondertussen zijn we 71 jaar verder en heb ik nog geen enkele editie gemist. Ik zou bijna durven zeggen dat ik eraan verslaafd ben", zegt Romain. "Mijn eerste Fiertel als drager herinner ik mij trouwens nog goed. Mijn schouders deden toen ongelooflijk veel zeer." Ook bij Geert zit de Fiertel in het bloed. "Mijn overgrootvader was al bellenman en de traditie is van vader op zoon doorgegeven. Het is trouwens geen evidentie. Je moet er een goed oor voor hebben en de juiste techniek vinden om de bellen te laten klinken zoals het hoort."





Ook het schrijn dragen is niet makkelijk. De dragers moeten niet alleen een goede conditie hebben, ze moeten ook op elkaar ingespeeld zijn. Ze moeten op hetzelfde tempo stappen om te voorkomen dat het schrijn uit balans geraakt. "Bovendien stappen we aan een stevig tempo. Gemiddeld halen we iets meer dan zes kilometer per uur. Er zijn ook periodes dat we trager stappen en het tempo van de processie volgen. Het schrijn lijkt dan wel dubbel zo zwaar te wegen", zegt Willy. "Ik herinner me ook een Fiertelommegang waar plots een zwaar onweer losbarstte. De paarden die meeliepen sloegen toen op hol, maar toch zijn we blijven stappen. De Fiertel gaat altijd verder."





Ook dit jaar zal de Fiertel er één zijn om nooit te vergeten, want Romain zal voor de laatste keer het schrijn dragen. "De jeugd staat klaar om over te nemen, dus na 55 jaar als drager is het voor mij tijd om ermee te stoppen. Al hoop ik dat ik de volgende jaren nog kan blijven meestappen in de ommegang", besluit Romain.





Wie meer wil weten over de Fiertel van 27 mei, vindt alle informatie op de website www.fiertel.be.