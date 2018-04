"Leegstandbelasting helpt niet om huurder te vinden" 25 april 2018

Ronse Gemeenteraadslid Erik Tack (Vlaams Belang) stelt zich vragen bij de manier waarop Ronse strijdt tegen leegstand.

De gemeenteraad keurde deze week het nieuwe belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen goed. Eigenaars van leegstaande gebouwen zullen elk jaar een extra belasting moeten betalen. Hoe hoog de belasting is, zal afhangen van hoelang het pand al leeg staat.





Sneller verhuren

"Een belasting helpt de eigenaar niet om een pand sneller verhuurd te krijgen. Het is nu eenmaal moeilijk om een huurder te vinden voor een commercieel pand in Ronse. De stad heeft het er zelf moeilijk mee, want het bezit ook panden die al lang leegstaan", zegt Tack. "De strijd tegen leegstand is inderdaad een moeilijk verhaal. Daarom leggen we verschillende pistes naast elkaar om een oplossing te vinden. Zo hebben we naast het belastingreglement ook het pop-upreglement opgesteld en stimuleren we het wonen boven winkelruimtes", countert schepen van Stadsontwikkeling Jan Foulon (CD&V).





