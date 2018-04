"Je mag niet bij de pakken blijven zitten" NADINE (69) VECHT AL 15 JAAR TEGEN KANKER LIEKE D'HONDT

26 april 2018

02u53 0 Ronse Dit weekend lopen en wandelen meer dan duizend mensen om geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker tijdens Levensloop Ronse. Ook zij die strijden tegen kanker komen naar buiten. Eén van hen is Nadine Vanderhaegen (69).

In 2003 krijgt Nadine Vanderhaegen slecht nieuws. Ze heeft leukemie en het is al te laat om nog echt te behandelen. Het enige wat nog kan, is Nadine van dichtbij opvolgen om te zien hoe de ziekte evolueert. Alles gaat goed tot in 2006 blijkt dat ze kanker in haar buik heeft. Met uitzaaiingen. Er volgen twee soorten chemosessies, maar haar nieren kunnen dat niet aan. De dokters zetten de zware chemo stop en ze ondergaat nog drie sessies van de lichtere chemotherapie waarna ze er stilaan bovenop komt. Na een terugval en een behandeling met radiotherapie in 2007 volgt een nieuwe klap in 2009. De kanker is terug met uitzaaiingen in de lever en de longen. "De dokters hadden haar toen opgegeven", vertelt haar man Jean-Pierre Sanspeur. "Ze wilden haar niet meer opereren omdat ze dachten dat ze er slechter uit zou komen. Nadine, onze familie en ik hebben er toen op aangedrongen om toch te opereren." Nadine vecht terug en wordt opnieuw genezen verklaard. Toch is haar strijd nog niet voorbij. In 2011 wordt ze opgenomen in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen. De kanker is uitgezaaid naar haar hoofd. Een nieuwe operatie volgt en sindsdien blijft de ziekte onder controle.





Blijven vechten

Het verhaal van Nadine is er één met veel hoogtes en laagtes, maar met één constante. Ze is blijven vechten en doet dat nog steeds. Ze steekt zichzelf ook niet weg, hoewel ze fysiek niet meer zo sterk is. Daarom neemt ze dit weekend deel aan Levensloop. "Om te tonen dat het belangrijk is om hard te vechten tegen kanker. Het is de moeite waard. Zelfs als je hervalt, mag je niet bij de pakken blijven zitten", benadrukken Nadine en Jean-Pierre. Levensloop is voor Nadine ook een moment om samen met lotgenoten te genieten van een mooie dag. "Het is belangrijk dat je kan terugvallen op een groep van vrienden en familie. Praten met lotgenoten kan ook deugd doen", vertellen ze.





SaBel

Dat zien Nadine en Jean-Pierre ook bij SaBel, de lotgenotengroep die groeide uit Levensloop in 2014. "We merkten na Levensloop dat er nood was aan een initiatief dat mensen die vechten tegen kanker samenbrengt. Zo is SaBel ontstaan. We organiseren ontspannende activiteiten en luistermomenten waarbij we naar elkaars verhalen luisteren. Daar horen we sterke verhalen, maar er wordt ook heel veel gelachen", zegt Jean-Pierre. En lachen, dat is net één van de favoriete bezigheden van Nadine. Haar ogen blinken al als ze denkt aan de lachsessie die ze tijdens Levensloop zal volgen.