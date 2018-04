'Ieders stem telt' vraagt aandacht voor armoede 24 april 2018

02u50 0

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen heeft samen met zestien andere lokale organisaties de campagne 'Ieders stem telt' gepromoot op het stadhuis in Ronse.





De organisaties bevroegen 250 maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars en bundelden hun inzichten in een prioriteitennota met 16 aandachtspunten voor het bestuur. "Tijdens verkiezingscampagnes verdwijnen sociale thema's te gemakkelijk naar de achtergrond, terwijl lokale besturen de sleutels in handen hebben om gezinnen die het moeilijker hebben te helpen. Dat daar nood aan is blijkt uit het feit dat bijna één op de vier kinderen in Ronse leeft in armoede. Hoog tijd dat het bestuur een topprioriteit maakt van armoedebestrijding", vindt Annelien Colson van Samenlevingsopbouw. Daarom stelde de organisatie een armoedeplan op met concrete voorstellen die de politici in hun campagne kunnen opnemen. Zo pleit de organisatie onder andere voor een fietsbibliotheek, waar jongeren en volwassenen een fiets kunnen uitlenen, en beter openbaar vervoer zodat mensen die in ploegen werken in Oudenaarde met de trein van en naar het werk kunnen. (LDO)