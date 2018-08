‘Ieders Stem Telt’ lanceert mijnstemtelt.be met #kunjijkiezen Redactie

30 augustus 2018

13u01 0 Ronse Deze ochtend stond in Ronse en heel wat andere Vlaamse gemeenten de slogan #kunjijkiezen te lezen op openbare plaatsen. In Ronse verscheen de mysterieuze slogan onder meer aan winkelcentrum Shopping Plaza en AZ Glorieux.

Om 12 uur deze middag werd het opzet achter de slogan duidelijk. Initiatiefnemer is ‘Ieders Stem Telt’, een organisatie die sociale thema’s op de verkiezingsagenda plaatst. Zij lanceren met de slogan de nieuwe website www.mijnstemtelt.be. Daar kan je aan de hand van enkele dilemma’s virtueel in de schoenen gaan staan van gezinnen die in armoede leven. Het doel van het spel is om de deelnemers te sensibiliseren, maar je kan er ook de plannen van lokale politici op vlak van armoedebestrijding ontdekken. “Als het over armoede gaat, horen we steeds vaker dat mensen in een kwetsbare positie gewoon wat beter hun best moeten doen. Dit spel wil het grote publiek laten ondervinden dat die redenering te eenvoudig is”, klinkt het bij de organisatie.

‘Ieders Stem Telt’ is een initiatief van Caritas Vlaanderen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Decenniumdoelen, Samenlevingsopbouw, Minderhedenforum vzw, Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge/CMGJ vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, Welzijnszorg vzw en Welzijnsschakels vzw.