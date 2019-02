‘Het daghet’ van Patrick Cornillie is het nieuwe stadsgedicht van Ronse Lieke D'hondt

01 februari 2019

13u42 0 Ronse Patrick Cornillie uit Lichtervelde is de auteur van het nieuwe stadsgedicht van Ronse. Hij nam met het gedicht ‘Het daghet’ deel aan de poëziewedstrijd van de stad en werd door een jury verkozen tot winnaar.

“We kregen dit jaar heel wat mooie inzendingen en de jury heeft na lang beraadslagen voor ‘Het daghet’ gekozen”, zegt voorzitter van de cultuurraad Marc De Turck. In het gedicht beschrijft Patrick Cornillie de zonsopgang op een poëtische een beeldende manier. Een vers van zijn gedicht zal nu vereeuwigd worden op een tegel die op de stoep komt tussen de Wijnstraat en de Stationstraat.

Er was op de gedichtendag ook aandacht voor de winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën. In de categorie van 12 tot 14 jaar won Marthe Haesaerts met het gedicht ‘Creativiteit’. Augustin Grené won met ‘Papieren lakens’ in de categorie van 18 tot 35 jaar en

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnende gedichten konden de poëzieliefhebbers deelnemen aan een poëtische wandeling ‘Vitrine’. Zo’n tweehonderd deelnemers konden bij verschillende handelaars gedichten ontdekken, telkens met een link naar de winkels.

Het daghet

Schemerdonker en alles is nog

wat het moet worden. Een straat in diepe

slaap, grondnevel als een donsdeken over de

akkers. Niets is afgelijnd, niets is al ingekleurd.

Net voor het krieken, net voor het gloren.

De zekerheid dat straks de eerste trein langs

rijdt, de kopjes die rinkelen in de kast.

De kat bij de achterdeur, het huis dat zich

voorbereidt op verse geuren. Het uitrekken,

het strekken, het bed en de juiste benen.

Het geklepper van de brievenbus, de datum

op de krant. Wat ons wakker maakt is wat

het licht met de vaste hand voor ons open spreidt.

Patrick Cornillie